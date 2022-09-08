По-прежнему уже не будет: на «Госуслугах» грядут изменения, которые касаются всех россиян

Жителей страны предупреждают заблаговременно.
Госуслуги

Сайт "Госуслуги". Фото: Global Look Press

На сайте «Госуслуги» с 12 сентября планируются масштабные изменения. Правительство РФ приняло решение перенести на портал все сайты органов власти. Это позволит пользователям получать необходимую информацию в одном месте, а также защитит от злоумышленников.

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Как передает Akket, среди первопроходцев, которые поменяют адрес и вольются в систему, станет сайт Администрации городского округа Белгородской области. Вслед за ним подтянутся все остальные порталы.

После переезда на единую платформу каждый из органов власти будет иметь одинаковый

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