По-прежнему уже не будет: на «Госуслугах» грядут изменения, которые касаются всех россиян

На сайте «Госуслуги» с 12 сентября планируются масштабные изменения. Правительство РФ приняло решение перенести на портал все сайты органов власти. Это позволит пользователям получать необходимую информацию в одном месте, а также защитит от злоумышленников.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как передает Akket, среди первопроходцев, которые поменяют адрес и вольются в систему, станет сайт Администрации городского округа Белгородской области. Вслед за ним подтянутся все остальные порталы.

После переезда на единую платформу каждый из органов власти будет иметь одинаковый