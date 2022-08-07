По миллиону рублей! Преподавателей в России одарят щедрыми выплатами

Стаж не менее трех, заслуги и любовь к музыке — вот главные условия, при соблюдении которых преподаватели в России смогут получать по 1 миллиону рублей уже с 7 августа. Речь идет о педагогах в области музыкального искусства.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Как уточняет «Парламентская газета», для преподавателей детских музыкальных школ, хоровых школ и школ искусств планируют выделять 100 премий по 500 тысяч рублей каждый год. Педагогам в вузах и в колледжах — 50 премий по миллиону рублей. Присуждать награды будут за высокие результаты профессиональной деятельности.

«Оценивать их будет специальная комиссия при Минкультуры. Предлагать кандидатов на участие в конкурсе и направлять необходимые для этого документы будут организации, где работают преподаватели», – сказано в документе.

Ранее стало известно, что уже с 8 августа многие российские семьи получат выплаты на детей, размер которых будет составлять в ряде регионов до 15 тысяч рублей.