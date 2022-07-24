По 7900 рублей: россиянам до конца июля начислят новое пособие

Россияне до конца июля получат на карты дополнительные 7900 рублей при условии, что они успели подать соответствующее заявление. Отмечается, что сумма не окончательная и может варьироваться.

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Портал Ussurmedia.ru уточняет, что выплата положена семьям с детьми, проживающим в зоне радиоактивного загрязнения. Если ребенку меньше 1,5 лет, то семья получит почти четыре тысячи рублей, если наследникам от 1,5 до 3 лет — 7918 рублей.

Для получения денег родителям, опекунам или усыновителям необходимо было подать заявление в ПФР или МФЦ. Первая выплата должна поступить на счет автоматически в течение пяти рабочих дней, а далее — выплачиваться по графику с 1-го по 25-е число каждого месяца.

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