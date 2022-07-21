По 6500 рублей, но не всем: в ПФР рассказали о большой прибавке к пенсии

Эксперты из Пенсионного фонда прокомментировали информацию о денежной прибавке до 6500 рублей, на которую могут претендовать граждане за 20-летний страж работы до 2002 года.

Специалисты отрегировали на новость, согласно которой получать выплату могут те пенсионеры, которым правильно рассчитали коэффициент, учитывая трудовой стаж в советское время, а затем до 2002 года.

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По словам сотрудников ПФР, появившаяся в Сети информация является не совсем верной. Точнее, соответствующие выплаты действительно назначаются, только учитываются они сразу при назначении пенсии. Дополнительных заявлений писать не нужно.

«Никаких нововведений нет. Пенсии назначались и назначаются уже с учетом этого стажа», — сообщили в ПФР PRIMPRESS.

Ранее стало известно о проекте господдержки многодетных семей. Согласно ему, воспользоваться субсидией в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки смогут те, у кого третий ребенок родится до конца 2023 года.