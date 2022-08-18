По 50-75 тысяч рублей: кому из пенсионеров выплатят такие деньги

Выплата произойдет всего один раз.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Российские пенсионеры смогут получить по 50-75 тысяч рублей уже в ближайшее время. Выплата будет единоразовой и зависит от одного условия. Чтобы рассчитывать на такие деньги, необходимо иметь за плечами брак длиною в 50 и больше лет.

Выплаты введены на уровне многих регионов. Чтобы получить их, необходимо подать заявление и подтверждающие факт документы. Если пенсионеры прожили в официальном браке 50 лет, то уже в ближайшее время они получат 50 тысяч рублей. Если 60 лет, то, соответственно, 60 тысяч и так далее. Об этом пишет PRIMPRESS.

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Добавим, перечислять деньги начнут уже в 19 августа. А подать заявление на выплату можно в течение полугода с даты юбилея.

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