По 50-75 тысяч рублей: кому из пенсионеров выплатят такие деньги

Российские пенсионеры смогут получить по 50-75 тысяч рублей уже в ближайшее время. Выплата будет единоразовой и зависит от одного условия. Чтобы рассчитывать на такие деньги, необходимо иметь за плечами брак длиною в 50 и больше лет.

Выплаты введены на уровне многих регионов. Чтобы получить их, необходимо подать заявление и подтверждающие факт документы. Если пенсионеры прожили в официальном браке 50 лет, то уже в ближайшее время они получат 50 тысяч рублей. Если 60 лет, то, соответственно, 60 тысяч и так далее. Об этом пишет PRIMPRESS.