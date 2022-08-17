По 25 000 на карту: стало известно, когда поступят деньги россиянам

Россияне получат денежную выплату от Пенсионного фонда. Она будет единовременной. Размер начислений составит в среднем 25 000 рублей.
Специалисты отмечают, что деньги получат семьи, которые воспитывают детей школьного возраста. Оформить выплату можно в Пенсионном фонде. Заявления начали принимать еще в апреле. А если его впервые подать в августе, то можно получить деньги сразу за пять месяцев.
В разных регионах сумма пособия разная, но в среднем составляет 5000 рублей, то есть половину от детского прожиточного минимума. Если выплату получить единовременно, то размер ее составит 25 000 рублей.
Как пишет PRIMPRESS, получить деньги родители смогут до 25 августа в том случае, если первое заявление было подано в начале месяца.