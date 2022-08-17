По 25 000 на карту: стало известно, когда поступят деньги россиянам

Россияне получат денежную выплату от Пенсионного фонда. Она будет единовременной. Размер начислений составит в среднем 25 000 рублей.

Специалисты отмечают, что деньги получат семьи, которые воспитывают детей школьного возраста. Оформить выплату можно в Пенсионном фонде. Заявления начали принимать еще в апреле. А если его впервые подать в августе, то можно получить деньги сразу за пять месяцев.

В разных регионах сумма пособия разная, но в среднем составляет 5000 рублей, то есть половину от детского прожиточного минимума. Если выплату получить единовременно, то размер ее составит 25 000 рублей.