По 10 тысяч: уже в августе пенсионеры получат прибавку

Российские пенсионеры в августе смогут получить дополнительные 10 тысяч рублей. Об этом распорядилось Правительство страны, сообщает PRIMPRESS.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Чтобы претендовать на дополнительную финансовую поддержку от государства, пенсионер должен быть безработным. Еще одно условие – это уровень дохода ниже регионального прожиточного минимума. Всего на дополнительную поддержку российских пенсионеров было направлено более 10 млрд рублей. Выплата поступит вместе с пенсией.