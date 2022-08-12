По 10 тысяч рублей: стало известно, кто получит деньги от ПФР 12 августа

Уже с 12 августа многие российские семьи получат долгожданные деньги от Пенсионного фонда. Речь идет о выплатах, предназначенных для семей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Если раньше на пособие могли рассчитывать только неполные семьи, то с недавнего времени ввели правило, которое распространяется и на тех, кто воспитывает наследников вдвоем.
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По словам специалистов, размер пособия у каждого будет разным. Все зависит от установленного в регионе прожиточного минимума и дохода семьи. Если в Пенсионном фонде решат, что семье необходима выплата в размере 75 процентов от прожиточного минимума, то, в среднем по стране, выплата составит 10 тысяч рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.