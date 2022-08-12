По 10 тысяч рублей: стало известно, кто получит деньги от ПФР 12 августа

Уже с 12 августа многие российские семьи получат долгожданные деньги от Пенсионного фонда. Речь идет о выплатах, предназначенных для семей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Если раньше на пособие могли рассчитывать только неполные семьи, то с недавнего времени ввели правило, которое распространяется и на тех, кто воспитывает наследников вдвоем.