По 10 000 рублей всем! Пенсионеры получат новую крупную выплату

Эту сумму сможет оформить каждый пожилой гражданин.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Российским пенсионерам рассказали о возможности получения новой выплаты в размере 10 882 рублей. Ее предложил оформить пожилым гражданам один из крупных российских банков — МКБ. Ограничений по трудоустройству и доходам нет.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для получения выплаты людям необходимо будет выполнить ряд условий. Первое — это перевод своих пенсий в МКБ.

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Для этого пенсионеру нужно будет открыть карту банка и написать соответствующее заявление в ПФР.

Также желающий получить вышеназванную сумму должен будет привести двух человек, которые тоже переведут свои пенсии в МКБ. 

«Если все условия будут выполнены, на счет пенсионеру зачислят около 11 тысяч рублей. Деньги поступят отдельно от пенсии», — рассказал Власов PRIMPRESS.

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