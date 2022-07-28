По 10 000 рублей всем! Пенсионеры получат новую крупную выплату

Российским пенсионерам рассказали о возможности получения новой выплаты в размере 10 882 рублей. Ее предложил оформить пожилым гражданам один из крупных российских банков — МКБ. Ограничений по трудоустройству и доходам нет.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для получения выплаты людям необходимо будет выполнить ряд условий. Первое — это перевод своих пенсий в МКБ.
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Для этого пенсионеру нужно будет открыть карту банка и написать соответствующее заявление в ПФР.
Также желающий получить вышеназванную сумму должен будет привести двух человек, которые тоже переведут свои пенсии в МКБ.
«Если все условия будут выполнены, на счет пенсионеру зачислят около 11 тысяч рублей. Деньги поступят отдельно от пенсии», — рассказал Власов PRIMPRESS.