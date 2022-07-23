По 10 000 рублей всем: какие выплаты придут пенсионерам в августе

Пенсионный эксперт Сергей Власов прояснил ситуацию о выплате в 10 000 рублей, слухи о которой активно распространились по Сети в последние пару дней.

По словам специалиста, пенсионеры начали интересоваться возможностью получения единовременной выплаты, поскольку такая сумма приходила им осенью прошлого года, как мера поддержки в условиях высокой инфляции.

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Власов отметил, что новых пособий в этом году быть не должно. Однако люди, заявляющие о поступлении в 10 000 рублей всем, опираются на реальные данные. Такой размер пенсии гарантирован пожилым гражданам за счет прожиточного минимума.

«Формально можно сказать, что пожилые граждане получат в августе по 10 000, но это будут не новые выплаты, а регулярные», — пояснил эксперт PRIMPRESS.

Ранее стало известно, какая категория граждан получит прибавку к пенсии в августе.