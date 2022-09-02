По 10 000 рублей россиянам придут 2 сентября – Пенсионный фонд

Для получения нужны определенные условия.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Многие россияне получат новое пособие от Пенсионного фонда уже 2 сентября. Хотя изначально выплата была запланирована на 3-е. Но так как этот день выпадает на выходной, то средства придут на карты уже в пятницу.   

«В частности, в этот день получить можно будет новые выплаты на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. Такое пособие теперь назначают всем семьям, в которых воспитываются дети указанного возраста, но при определенных условиях»,  - пишет PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, на получение выплат могут рассчитывать те семьи, у кого доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.   

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