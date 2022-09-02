По 10 000 рублей россиянам придут 2 сентября – Пенсионный фонд

Многие россияне получат новое пособие от Пенсионного фонда уже 2 сентября. Хотя изначально выплата была запланирована на 3-е. Но так как этот день выпадает на выходной, то средства придут на карты уже в пятницу.
«В частности, в этот день получить можно будет новые выплаты на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. Такое пособие теперь назначают всем семьям, в которых воспитываются дети указанного возраста, но при определенных условиях», - пишет PRIMPRESS.
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Напомним, на получение выплат могут рассчитывать те семьи, у кого доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.