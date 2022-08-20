По 10 000 рублей получат россияне 20 и 21 августа – Пенсионный фонд

Денежное пособие в размере почти 10 тысяч рублей смогут получить россияне уже в ближайшие выходные. Несмотря на выходные дни Пенсионный фонд зачислит средства.

Речь идет о семьях, которые воспитывают детей школьного возраста - от восьми до 17 лет. Если они ранее уже оформляли пособие на подготовку детей к школе, то получат деньги уже в выходные. При этом важно заметить, что случится это, если при оформлении был выбран способ получения - на почте. Об этом пишет PRIMPRESS.