По 10 000 рублей на детей: названа дата получения денег в сентябре

Для их получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Уже в сентябре многие российские семьи могут рассчитывать на дополнительные деньги. По 10 000 рублей выделит Пенсионный фонд.

По словам специалистов, такие деньги дадут тем, чьи дети в начале осени отметят свое 8-летие.

«Средства от государства выдаются на каждого ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. Поэтому когда ребенку исполняется восемь лет, семья должна подать заявление на выплату в ПФР», - пишет PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом не стоит забывать о некоторых условиях. Главное из них - низкий доход членов семьи. Родители должны получать не более прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Заявление на получение можно подать в ту дату, когда ребенку исполнится восемь лет. Если, например, день рождения школьника 5 сентября, то деньги придут через несколько дней. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  