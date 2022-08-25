По 10 000 рублей на детей: названа дата получения денег в сентябре

Уже в сентябре многие российские семьи могут рассчитывать на дополнительные деньги. По 10 000 рублей выделит Пенсионный фонд.
По словам специалистов, такие деньги дадут тем, чьи дети в начале осени отметят свое 8-летие.
«Средства от государства выдаются на каждого ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. Поэтому когда ребенку исполняется восемь лет, семья должна подать заявление на выплату в ПФР», - пишет PRIMPRESS.
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При этом не стоит забывать о некоторых условиях. Главное из них - низкий доход членов семьи. Родители должны получать не более прожиточного минимума, который установлен в регионе.
Заявление на получение можно подать в ту дату, когда ребенку исполнится восемь лет. Если, например, день рождения школьника 5 сентября, то деньги придут через несколько дней.