По 10 000 рублей на детей: названа дата получения денег в сентябре

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом не стоит забывать о некоторых условиях. Главное из них - низкий доход членов семьи. Родители должны получать не более прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Заявление на получение можно подать в ту дату, когда ребенку исполнится восемь лет. Если, например, день рождения школьника 5 сентября, то деньги придут через несколько дней.