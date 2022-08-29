Плюс к пенсии: пожилым дадут по 15 000 рублей уже 29 августа

Уже в ближайшее время российские пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные деньги. Единовременные выплаты из регионального бюджета предусмотрены для жителей Санкт-Петербурга.
Для того чтобы получить деньги, нужно соответствовать лишь одному требованию. Так, например, пожилые, старше 90 лет, получат по 15 000 рублей. А те, кому уже исполнилось 95 лет, могут рассчитывать на пособие в 20 тысяч рублей. Средства будут приходить отдельно от пенсии уже с 29 августа. Об этом сообщает Primpress.
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По мнению специалистов, подобные выплаты в Cеверной столице — хороший знак для тех, кто проживает в других регионах. Возможно, в скором времени примеру Санкт-Петербурга последуют и другие.