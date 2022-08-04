Плюс 6000 к пенсии: что нужно сделать, чтобы получить деньги в августе

Российские пенсионеры могут получить значительную прибавку к пенсии. Она составит около 6 тысяч рублей. Но для этого пожилым придется выполнить лишь одно условие.

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что рассчитывать на такие деньги могут только неработающие пенсионеры. Таким образом, главное условие для получения прибавки – это увольнение с места работы. Об этом сообщает PRIMPRESS.