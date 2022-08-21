Плюс 10 000 рублей: пенсионерам дадут еще больше денег в сентябре

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Примечательно, что такой статус подойдет тем пожилым, кто подрабатывает. При этом важно помнить, что самозанятые не числятся в Пенсионном фонде как работающие пенсионеры, поэтому ежегодно им будут индексировать пенсии. Об этом пишет PRIMPRESS.