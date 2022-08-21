Плюс 10 000 рублей: пенсионерам дадут еще больше денег в сентябре

Уже в сентябре российские пенсионеры могут получить дополнительные деньги. Речь идет о сумме в 10 000 рублей. Для этого им необходимо лишь получить статус самозанятого. А сделать это можно не выходя из дома.
«Каждому самозанятому государство начисляет десять тысяч рублей. Такие деньги поступают на счет человеку после подтверждения нового для него статуса, а потратить их можно будет для облегчения своего налогового бремени», – объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.
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Примечательно, что такой статус подойдет тем пожилым, кто подрабатывает. При этом важно помнить, что самозанятые не числятся в Пенсионном фонде как работающие пенсионеры, поэтому ежегодно им будут индексировать пенсии. Об этом пишет PRIMPRESS.