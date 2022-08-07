Плохие прогнозы: что будет с рублем в августе

Август может стать переломным месяцем для курса рубля. По оценкам экспертов, национальная валюта перестанет укрепляться уже в ближайшее время.

Российский рубль начнет демонстрировать свою реальную, а не искусственную цену. Речь идет о вполне понятной планке — 70 рублей за доллар.

На это есть несколько причин.

«Во-первых, понемногу восстанавливается импорт. Именно невозможность приобретать необходимое сырье, материалы и комплектующие создали ситуацию переизбытка валюты внутри страны, что укрепило рубль. Теперь ситуация будет меняться, поскольку заработают программы параллельного импорта. Во-вторых, наступление мировой рецессии (что уже никем не отрицается) приведет к ослаблению валют развивающихся стран, и в том числе России. Мы не оторваны от глобального производства, а значит, инфляционные процессы будут давить на рубль», - считает частный инвестор Федор Сидоров.

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По материалам MK.RU.