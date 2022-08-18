Платить по-новому: в России введут раздельную оплату за электричество

В начале следующего года в двух регионах России изменятся тарифы на электроэнергию. В Иркутской области и Хакасии введут раздельную оплату. При этом ставка тарифа будет зависеть от объема потребляемого электричества.

Причина, из-за которой власти решили пойти на такой шаг, — борьба с нелегальными майнерами криптовалют. Как известно, они используют большое количество электроэнергии и оплачивают ее на общих основаниях. Для внедрения новой схемы оплаты необходимо, чтобы ее утвердил региональный парламент.