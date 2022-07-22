Платить по кредитам больше не нужно: в Центробанке раскрыли новую схему мошенников

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал о новой схеме мошенников. По его словам, сейчас злоумышленники начали предлагать гражданам обнуление их кредитных историй.

Неизвестные обещают, что за определенную плату уберут заемщика из баз данных, после чего ему не придется платить по кредитным долгам. При этом он якобы сможет брать новые займы, поскольку его история будет чистой.

За подобную «услугу» мошенники просят порядка 30 тысяч рублей.

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По словам сотрудника Центробанка, принимать подобные предложения гражданам не стоит. Злоумышленники не смогут выполнить заявленные условия и, вероятнее всего, пропадут после получения оплаты.

Слова Валерия Ляха подтвердил PRIMPRESS директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Эксперт подчеркнул, что обнулить кредитную историю для россиян невозможно.

Ранее в Сбербанке рассказали о другой схеме мошенников, представляющихся сотрудниками сотовых операторов.