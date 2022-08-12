Платить не нужно уже с 15 августа: пенсионерам сообщили важную новость

Российским пенсионерам предоставят новые льготы на летний период. Уже с 15 августа пожилые люди во многих регионах могут оформить себе бесплатный проезд.
«Бесплатный проезд на электротранспорте сейчас доступен пенсионерам в Иркутской области. Оформить абонемент можно уже сейчас, тогда с 15 августа платить за проезд будет не нужно. Такая льгота будет действовать до 30 сентября, пока не закончится дачный сезон. А в Челябинской области проезд не полностью бесплатный, но все-таки пенсионерам делают солидную скидку в 70 процентов. Зато там срок действия льготы истекает уже 15 октября», – рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.
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По словам Власова, в Волгограде пенсионеры могут купить проездной по льготной цене, а в Самарской области билет на 90 поездок в месяц будет стоить для них всего 270 рублей.