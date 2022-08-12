Платить не нужно уже с 15 августа: пенсионерам сообщили важную новость

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По словам Власова, в Волгограде пенсионеры могут купить проездной по льготной цене, а в Самарской области билет на 90 поездок в месяц будет стоить для них всего 270 рублей.