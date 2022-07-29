Платить будем больше: в квитанциях ЖКХ может появиться еще одна статья расходов

На россиян собираются возложить еще одну финансовую ношу. В этот раз в квитанции за услуги ЖКХ хотят включить оплату за «умные» счетчики. С такой инициативой выступило накануне Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Речь идет о платежах за создание и обслуживание цифровой инфраструктуры, в которую входят «умные» счетчики потребления ресурсов, а также техсредства, сайты и программы. Ежемесячно сумма будет включаться в расходы на воду и газ, пишет сайт PRIMPRESS. Когда именно новая статья расходов появится в платежках россиян, пока неизвестно.