ПФР предупредил о выдаче денег: до 1 октября пенсионеры должны написать важное заявление

ПФР напомнил, что лица, которым положена пенсия от государства, могут либо получить набор соцуслуг, либо денежную выплату.

Пожилым людям полагаются: бесплатные медикаменты, по рецепту от врача, санаторно-курортное лечение, а также проезд в пригородном железнодорожном транспорте.

Если пенсионеры не пожелают воспользоваться льготами, они имеют право вместо них получить деньги в размере 1300 рублей. Вместе с пенсией эти средства будут приходить каждый месяц. Для этого необходимо написать соответствующее заявление об отказе.

На льготы могут рассчитывать инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также жители блокадного Ленинграда.

Источник: spb.mk.ru.