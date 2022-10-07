Петербургские магазины бесплатно раздают еду

Магазины Санкт-Петербурга бесплатно кормят нуждающихся: продукты раздаются совершенно безвозмездно. Это уже известная практика, которая называется фудшеринг: еду из магазинов раздают тем, кто не может ее купить.
Некоторые торговые сети Санкт-Петербурга присоединились к этому проекту и начали бесплатно раздавать продукты, срок годности которых еще действует, но скоро истечет. К таким товарам относятся, например, хлеб, фрукты, овощи.
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«То есть, по нашим прогнозам, объем фудшерингового хлеба в каждой торговой точке составит не менее 300 кг в месяц», — приводит слова главы «Банка еды «Русь» Юлии Назаровой издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство бизнес новостей».