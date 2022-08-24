Пешеходов и водителей оштрафуют: ГИБДД Москвы проведет облавы на переходах

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Обычно во время таких акций инспекторы не прощают водителям нарушения правил. Поэтому столичным автомобилистам рекомендуется быть очень внимательным на переходах, чтобы не получить штраф. За непропуск пешехода придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.

Оштрафованы могут быть и пешеходы. За нарушение ПДД придется отдать 500 рублей. А если при этом пешеход создал помехи для движения автомобилей, то наказание вырастает до 1000 рублей, пишет AutoNews.ru.

Напомним, что в этом году с помощью камер стали массово штрафовать за непристегнутый ремень.