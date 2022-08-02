Переведут только на эту карту: какие выплаты нельзя получить без платежной системы «Мир»

В скором времени список выплат на карту национальной платежной системы пополнится.
Карта «Мир»

Карта «Мир». Фото: Global Look Press

На днях Правительство России объявило, что с 26 октября расширит перечень выплат, которые можно будет получить на карту национальной платежной системы «Мир».

Какие средства можно будет получить только на «Мир»:

  • выплаты в рамках соцконтракта;
  • выплаты малоимущим;
  • субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;
  • ежегодные выплаты «Почетным донорам».

Сейчас только на карту «Мир» россиянам перечисляют:

  • пенсии и другие выплаты ПФР;
  • пособия по беременности и родам;
  • пособия по уходу за детьми;
  • пособия по безработице;
  • ежемесячные выплаты на детей до трёх лет;
  • пособия на детей 3–7 лет;
  • новые ежемесячные пособия беременным;
  • новые ежемесячные пособия на детей 8–18 лет.

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«Эти пособия переведут только на карту национальной платежной системы «Мир». Еще их можно получить на счет, к которому не привязана никакая банковская карта. А если предусмотрено перечисление почтой, — то и почтовым переводом. Но, например, ежемесячные пособия беременным и выплаты на детей от 8 до 17 лет почтой получить нельзя», — говорится в официальном сообщении на сайте Государственной Думы РФ.

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