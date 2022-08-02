Переведут только на эту карту: какие выплаты нельзя получить без платежной системы «Мир»

На днях Правительство России объявило, что с 26 октября расширит перечень выплат, которые можно будет получить на карту национальной платежной системы «Мир».
Какие средства можно будет получить только на «Мир»:
- выплаты в рамках соцконтракта;
- выплаты малоимущим;
- субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;
- ежегодные выплаты «Почетным донорам».
Сейчас только на карту «Мир» россиянам перечисляют:
- пенсии и другие выплаты ПФР;
- пособия по беременности и родам;
- пособия по уходу за детьми;
- пособия по безработице;
- ежемесячные выплаты на детей до трёх лет;
- пособия на детей 3–7 лет;
- новые ежемесячные пособия беременным;
- новые ежемесячные пособия на детей 8–18 лет.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Эти пособия переведут только на карту национальной платежной системы «Мир». Еще их можно получить на счет, к которому не привязана никакая банковская карта. А если предусмотрено перечисление почтой, — то и почтовым переводом. Но, например, ежемесячные пособия беременным и выплаты на детей от 8 до 17 лет почтой получить нельзя», — говорится в официальном сообщении на сайте Государственной Думы РФ.