Переведут только на эту карту: какие выплаты нельзя получить без платежной системы «Мир»

На днях Правительство России объявило, что с 26 октября расширит перечень выплат, которые можно будет получить на карту национальной платежной системы «Мир».

Какие средства можно будет получить только на «Мир»:

выплаты в рамках соцконтракта;

выплаты малоимущим;

субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;

ежегодные выплаты «Почетным донорам».

Сейчас только на карту «Мир» россиянам перечисляют:

пенсии и другие выплаты ПФР;

пособия по беременности и родам;

пособия по уходу за детьми;

пособия по безработице;

ежемесячные выплаты на детей до трёх лет;

пособия на детей 3–7 лет;

новые ежемесячные пособия беременным;

новые ежемесячные пособия на детей 8–18 лет.

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