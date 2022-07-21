Переведут ли по 10 тысяч: прояснилась судьба выплаты на детей к 1 сентября

Последние два года родители детей от 6 до 18 лет получали в августе единовременную выплату. Сумма в 10 тысяч рублей помогала гражданам собрать детей к школе.

Сейчас многих людей волнует, получат ли они эту меру поддержки в конце лета. По информации источника МК, в этом году выплаты не будет.

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Инсайдер отметил, что сейчас семьи, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, и так получают материальную помощь. Причем, не разово, а ежемесячно. С учетом этого нововведения и окончания пандемии «школьная выплата» в этом году маловероятна.

При этом на официальном уровне информации о 10 тысячах на детей к 1 сентября пока нет.

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