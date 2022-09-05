Перестанут пускать покупателей: «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» приняли неожиданное решение

Популярные торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Ашан» готовят для покупателей нововведения. Ретейлеры собираются делать савку на новый для нашего рынка формат магазинов – дарксторы, в которые не будут пускать покупателей.

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Суть нововведения – в переходе на дистанционную торговлю. В дарксторах торговая площадь значительно больше, ассортимент товаров шире, но «делать покупки» в них будут лишь курьеры. Поскольку такого формата магазины ориентированы на доставку. В свете последних пандемийных событий люди все чаще выбирают доставку на дом, поэтому дарксторов будет все больше, и к такому формату присоединится все больше известных магазинов, сообщает PRIMPRES.