Пересчитают: размер пенсий изменится в октябре

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, на прибавку могут рассчитывать бывшие военнослужащие, а также те, кто работал в МЧС, ФСИН, ФСБ, МВД, таможне и других правоохранительных и подобных ведомствах.