Пересчитают: размер пенсий изменится в октябре

Пенсии вновь пересчитают. Это случится уже в октябре. Выплаты изменятся у нескольких миллионов россиян. Российским пенсионерам рассказали о перерасчете выплат, который ожидается уже в октябре.
«Порядок перерасчета выплат достаточно сложен. Дело в том, что этим летом таким пенсионерам установили новую доплату к пенсии. Таким образом, им внепланово увеличили выплаты, как до этого делали со страховыми пенсиями и социальными с 1 июня. Но уже с 1 октября действие такой доплаты прекратится, и ее отменят», – пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.
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Добавим, на прибавку могут рассчитывать бывшие военнослужащие, а также те, кто работал в МЧС, ФСИН, ФСБ, МВД, таможне и других правоохранительных и подобных ведомствах.