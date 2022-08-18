Перерасчет счетчиков начнется с 20 августа – решение Верховного суда

Для россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, теперь ввели новое правило. Оно начнет действовать уже через пару дней, с 20 августа.
По словам юриста Ирины Сиваковой, в Верховном суде рассматривали иск россиянки против ресурсной организации. Она обратилась в высшую инстанцию после того, как проверяющая компания обнаружила в ее квартире признаки нарушения на пломбах счетчика и выставила счет на 100 тысяч рублей.
Суды низших инстанций вставали на сторону компании, а после того как гражданка обратилась в Верховный суд, там приняли ее сторону, создав таким образом прецедент.
«Судьи уточнили, что истец не доказал, что повреждение пломбы как-то повлияло на корректность учета объема потребленного газа. А потому платить неустойку женщина просто не должна», - пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Теперь новое правило будет действовать для всех, у кого в квартире установлены счетчики.