Перерасчет счетчиков начнется с 20 августа – решение Верховного суда

Для россиян, у которых в квартирах установлены бытовые счетчики, теперь ввели новое правило. Оно начнет действовать уже через пару дней, с 20 августа.

По словам юриста Ирины Сиваковой, в Верховном суде рассматривали иск россиянки против ресурсной организации. Она обратилась в высшую инстанцию после того, как проверяющая компания обнаружила в ее квартире признаки нарушения на пломбах счетчика и выставила счет на 100 тысяч рублей.

Суды низших инстанций вставали на сторону компании, а после того как гражданка обратилась в Верховный суд, там приняли ее сторону, создав таким образом прецедент.