Перерасчет пенсий и спецвыплата: что ждет пенсионеров в ноябре

Одна категория пожилых граждан получит дополнительные деньги.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал об изменениях, которые затронут одну группу пожилых граждан в грядущем ноябре. Речь идет о пенсионерах, которые оставили свою трудовую деятельность.

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По словам специалиста, когда гражданин уходит с работы, ему восстанавливают процедуру индексации пенсии. Однако происходит это не сразу, а на четвертый месяц после увольнения.

За это время ПФР рассчитывает выплату в новом размере, соблюдая все формальности.

«Три месяца ожидания компенсируются для пожилых граждан специальной доплатой. Дополнительные деньги поступают им вместе с пенсией», — рассказал Власов Primpress.

В ноябре обновленную выплату получат пенсионеры, которую оставили трудовую деятельность в июле этого года. Также им будет начислена доплата за август, сентябрь и октябрь.

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