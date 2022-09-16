Перерасчет пенсий и спецвыплата: что ждет пенсионеров в ноябре

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал об изменениях, которые затронут одну группу пожилых граждан в грядущем ноябре. Речь идет о пенсионерах, которые оставили свою трудовую деятельность.

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По словам специалиста, когда гражданин уходит с работы, ему восстанавливают процедуру индексации пенсии. Однако происходит это не сразу, а на четвертый месяц после увольнения.

За это время ПФР рассчитывает выплату в новом размере, соблюдая все формальности.