Передвигается в инвалидном кресле и не встает без помощи: состояние Папы Римского резко ухудшилось

Состояние 85-летнего Папы Римского резко ухудшилось. На это указывают фотографии из недельной поездки главы Ватикана в Канаду.

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На кадрах Глава Римско-католической церкви сидит в инвалидном кресле и с помощью одного из мужчин в его окружении пытается привстать. Видно, как тяжело это дается Папе Римскому: он оперся о руки помощника и приоткрыл рот, пытаясь сконцентрироваться на собственном движении.