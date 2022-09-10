Передвигается в инвалидном кресле и не встает без помощи: состояние Папы Римского резко ухудшилось

Состояние 85-летнего Папы Римского резко ухудшилось. На это указывают фотографии из недельной поездки главы Ватикана в Канаду.
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На кадрах Глава Римско-католической церкви сидит в инвалидном кресле и с помощью одного из мужчин в его окружении пытается привстать. Видно, как тяжело это дается Папе Римскому: он оперся о руки помощника и приоткрыл рот, пытаясь сконцентрироваться на собственном движении.
Папа Римский не смог встать с коляски. Фото: телеграм-канал Star news
Впрочем, о проблемах со здоровьем Папа Римский всегда говорил открыто. Минувшим летом глава Ватикана заявлял, что, возможно, скоро покинет свой пост. Он отмечал, что ему тяжело путешествовать в том же ритме, что и раньше.
Источник: телеграм-канал Star news.