Пенсию можно спокойно увеличить: надо выполнить лишь одно условие

Завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская заявила, что россияне могут отказаться от автоматического расчета пенсии и перехода к выплатам с учетом дополнительных документов, если они хотят, чтобы их пособие от государства было выше.
«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав».
Как заметила Петровская, в территориальный орган Пенсионного фонда России необходимо подать заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию.
Также надо приложить другие документы. Например, подтверждающие нетрудоспособность членов семьи, сообщает «Прайм».
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Напомним, что такие заявления рассматривают пять рабочих дней. Извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.