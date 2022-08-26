Пенсию можно спокойно увеличить: надо выполнить лишь одно условие

Как заметила Петровская, в территориальный орган Пенсионного фонда России необходимо подать заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию.

Также надо приложить другие документы. Например, подтверждающие нетрудоспособность членов семьи, сообщает «Прайм».

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Напомним, что такие заявления рассматривают пять рабочих дней. Извещение о принятом решении пенсионер получит через три дня.