Пенсия не положена: стало известно, кому ПФР откажет в выплате

Пенсионный фонд России может отказать в назначении пенсии и, как выяснилось, имеет на это полное право. И случиться это может по нескольким причинам.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Например, достичь пенсионного возраста уже недостаточно. При обращении за назначением пенсии у пожилого россиянина должны быть накоплены баллы и стаж. В 2022 году это 12 лет совокупной трудовой деятельности и 21 пенсионный балл. В случае если хотя бы одно из условий не будет выполнено, пожилому гражданину откажут в пенсии, пишет «Спорт КП».