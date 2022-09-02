Пенсионный возраст снизят на пять лет – решение

При выходе на пенсию многие россияне теперь могут ориентироваться на решение суда, который недавно завершился в Набережных Челнах.
Все дело в том, что школьная учительница собралась на пенсию досрочно по стажу. Он подала документы в ПФР, но получила отказ. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, специалисты Пенсионного фонда не стали включать в ее общий стаж определенные периоды.
«Речь идет об учебных отпусках и служебных командировках. В фонде заявили, что такие периоды не включаются в общий стаж, а без них у женщины нет права на досрочный выход на пенсию», – рассказала эксперт PRIMPRESS.
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После этого россиянка обратилась в суд, который встал на ее сторону. Суд решил, что командировки и учебные отпуска должны включаться в стаж для пенсии.