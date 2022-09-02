Пенсионный возраст снизят на пять лет – решение

При выходе на пенсию многие россияне теперь могут ориентироваться на решение суда, который недавно завершился в Набережных Челнах.

Все дело в том, что школьная учительница собралась на пенсию досрочно по стажу. Он подала документы в ПФР, но получила отказ. По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, специалисты Пенсионного фонда не стали включать в ее общий стаж определенные периоды.