Пенсионный возраст можно снизить сразу на 5 лет! Важное заявление для обладателей «Сбербанка Онлайн»

У россиян появилась возможность снизить пенсионный возраст сразу на пять лет! Все, что для этого потребуется, это наличие свободного времени и «Сбербанка Онлайн».

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Как пояснили специалисты, выйти на пенсию раньше положенного срока могут те, кто станет клиентом негосударственного пенсионного фонда на базе Сбера. Оформив заблаговременно накопительную пенсионную программу, женщины смогут получать выплаты по старости уже с 55 лет, мужчины — с 60.

Деньги будут выплачиваться из средств, накопленных по программе НПФ в течение определенного срока. Именно поэтому эксперты рекомендуют начинать копить на пенсию как можно раньше, сообщает PRIMPRESS.

Ранее сообщалось, что с 18 июля россияне могут рассчитывать на новую субсидию и выплату недополученных пенсий.