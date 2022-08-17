Пенсионный возраст будет снижен на пять лет – подробности

Россияне смогут снизить пенсионный возраст сразу на пять лет уже в сентябре. Возможность предоставят для людей определенного возраста. Причем, для этого нужно, чтобы любом фонде были накопления.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, речь идет о женщинах, которым исполнится 55 лет в августе или сентябре, а также о мужчинах, которые достигнут возраста 60 лет.