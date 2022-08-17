Пенсионный возраст будет снижен на пять лет – подробности

Возможность представится уже в сентябре.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Россияне смогут снизить пенсионный возраст сразу на пять лет уже в сентябре. Возможность предоставят для людей определенного возраста. Причем, для этого нужно, чтобы любом фонде были накопления.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, речь идет о женщинах, которым исполнится 55 лет в августе или сентябре, а также о мужчинах, которые достигнут возраста 60 лет.

«Далеко не все знают, что накопительные пенсии никак не коснулась пенсионная реформа, которая была принята в нашей стране несколько лет назад. Выйти на такую пенсию россияне могут по прежним правилам, то есть для них пенсионный возраста будет снижен на пять лет», – рассказала Киреева PRIMPRESS.

При всем этом важна сумма личных накоплений. Чем она больше, тем больше в итоге можно будет получать на пенсии.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  