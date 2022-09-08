Пенсионные накопления предлагают передать в собственность гражданам

Министерство финансов РФ выступило с предложением передать в собственность граждан все их пенсионные накопления. «Приватизацию» накопленных средств презентовали министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Это означает, что граждане могут получить право распоряжаться своими накоплениями, которые сформированы по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но заморожены с 2014 года. Пока что эти накопления находятся в собственности государства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Минфин предлагает дать гражданам возможность распоряжаться своими пенсионными накоплениями так, как они сочтут нужным, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Ведомости».