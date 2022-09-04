Пенсионеры получат новый бонус уже с понедельника

Пенсионерам рассказали о новом бонусе, который приготовил Пенсионный фонд. Уже с понедельника, 5 сентября, в отдаленные районы отправятся специальные бригады. Они будут предоставлять необходимую для пожилых помощь.
«В ходе таких выездов специалисты клиентской службы ПФР будут давать консультации пенсионерам, которые по определенным причинам сами не могут добраться до городов. Поэтому решить накопившиеся у них вопросы можно будет, даже не покидая поселок», - пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что с 5 сентября все пенсионеры смогут получить скидку в сети супермаркетов.