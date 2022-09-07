Пенсионеры могут рассчитывать на рекордную прибавку в октябре - о чем речь

Россиян на пенсии ждет очередной бонус от государства. Такой приятной новость поделилась пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Так, специалист уточнила, что уже в октябре та категория лиц, которая относится к пожилым гражданам, получит рекордную прибавку к пенсии.

Кстати, данное изменение коснется всех пенсионеров и работающих, и тех, что успел выйти на заслуженный отдых, прекратив трудовую деятельность. Однако есть определенное условие - на попечении пожилых должен быть ребенок-иждивенец.

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«Доплату получат те пенсионеры, у которых на содержании есть дети в возрасте до 18 лет. Достаточно будет того факта, что ребенок живет с ним», – уточнила Киреева.

В таком случае, пожилой россиянин может рассчитывать на доплату к пенсии в размере 2400 рублей. Эта сумма является рекордной за последние годы.

По материалам Sportkp.ru, Primpress