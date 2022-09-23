Пенсионеры и другие: кто получит субсидии при повышении цен на ЖКХ в декабре

Максимум, на который могут рассчитывать россияне, — это плюс 9% к существующим тарифам. Правительство обещает, что следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Также льготные категории граждан, а их около 2 миллионов человек по стране, могут рассчитывать на субсидии. Она положена отдельным категориям граждан: многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий.

Кроме того, на финансовую помощь от государства могут рассчитывать россияне, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы. В среднем по стране эта цифра равна 22% от общего семейного бюджета. Но в регионах она разная, поскольку цифра утверждается на местах.

Источник: ТАСС