Пенсионеры и другие: кто получит субсидии при повышении цен на ЖКХ в декабре

Более 2 миллионов россиян могут рассчитывать на льготу.
Около 2 миллионов льготников могут рассчитывать на субсидии по ЖКХ.

Около 2 миллионов льготников могут рассчитывать на субсидии по ЖКХ. Фото: Global Look Press

Вместо июля 2023 года цены на ЖКХ в России поднимутся уже в декабре 2022 года. Причем произойдет это во второй раз в текущем году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Максимум, на который могут рассчитывать россияне, — это плюс 9% к существующим тарифам. Правительство обещает, что следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Также льготные категории граждан, а их около 2 миллионов человек по стране, могут рассчитывать на субсидии. Она положена отдельным категориям граждан: многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий.

Кроме того, на финансовую помощь от государства могут рассчитывать россияне, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы. В среднем по стране эта цифра равна 22% от общего семейного бюджета. Но в регионах она разная, поскольку цифра утверждается на местах.

Источник: ТАСС

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  