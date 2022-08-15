Пенсионеров ждет сюрприз уже осенью: пенсии значительно увеличатся – подробности

Пенсионеров ждет сюрприз уже осенью. Им сделают перерасчет пенсий, после чего они увеличатся. Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для этого необходимо приготовить подтверждающие стаж документы.
«В частности, можно добавить к общему стажу периоды ухода за ребенком до полутора лет. Это даст дополнительные пенсионные коэффициенты, что поможет увеличить пенсию», - рассказал Власов PRIMPRESS.
Также, по словам эксперта, если отсрочить выход пенсии всего на год, то страховая выплата вырастит на семь процентов. А если на пять, то выплата станет больше на 45 процентов.
Добавим, если подать соответствующее заявление в августе, то выплаты можно получить уже осенью.