Пенсионеров ждет сюрприз уже осенью: пенсии значительно увеличатся – подробности

Пенсионеров ждет сюрприз уже осенью. Им сделают перерасчет пенсий, после чего они увеличатся. Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для этого необходимо приготовить подтверждающие стаж документы.