Пенсионеров ждет сюрприз: названо единственное условие для его получения

Российским пенсионерам подготовили сюрприз. Уже в начале сентября всем, кто получает пенсии на банковскую карту, дадут бонус.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, сюрприз подготовили многие российские банки.
«Многие банки дают приятные бонусы всем пенсионерам, которые переведут свои пенсии к ним. Например, ПСБ гарантирует пенсионерам тысячу рублей, если они начнут получать пенсию на их карту. Деньги поступят после того, как придет первая пенсия на счет, а саму карту нужно получить в срок до 30 сентября», – рассказала эксперт PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что некоторые категории пенсионеров смогут получить по 50-75 тысяч рублей.