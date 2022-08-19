Пенсионеров ждет рекордная прибавка с 1 сентября – Пенсионный фонд

Российские пенсионеры получат рекордную прибавку к пенсии уже с 1 сентября. Деньги смогут получить все категории – и работающие, и не работающие пожилые люди.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для получения дополнительных средств нужно подать заявление в Пенсионный фонд. И если это сделать до конца августа, то уже с 1 сентября можно рассчитывать на денежный бонус.