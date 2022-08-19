Пенсионеров ждет рекордная прибавка с 1 сентября – Пенсионный фонд

Российские пенсионеры получат рекордную прибавку к пенсии уже с 1 сентября. Деньги смогут получить все категории – и работающие, и не работающие пожилые люди.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для получения дополнительных средств нужно подать заявление в Пенсионный фонд. И если это сделать до конца августа, то уже с 1 сентября можно рассчитывать на денежный бонус.
«Получить дополнительные деньги смогут пожилые граждане, у которых на иждивении находятся дети. Это может быть как несовершеннолетний ребенок, так и ребенок постарше, но максимум до 23 лет. При этом важно, чтобы уже достигший совершеннолетия подросток учился на очной форме в любом учреждении. В качестве доказательства этого пенсионерам придется представить в ПФР справку об обучении», – отметил Власов PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Эксперт уверяет, что размер прибавки составляет около 2400 рублей за одного ребенка, что является рекордным показателем за все последние годы.