Пенсионеров с небольшим пособием призвали оформить новую льготу

Как отметил Власов, для оформления льготы необходимо, чтобы пенсионер проживал один, нигде не работал или же в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Средний уровень дохода пожилого человека должен быть ниже полутора прожиточных минимумов на душу населения. Льготу можно оформить через соцзащиту, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что на такую льготу могут рассчитывать, к примеру, те жители Санкт-Петербурга, у кого доход менее 21 тысячи 714 рублей. В других регионах на получение льготы смогут рассчитывать те, у кого небольшие пенсии.