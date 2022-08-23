Пенсионеров с небольшим пособием призвали оформить новую льготу

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что пенсионеры с небольшим пособием от государства могут оформить новую льготу. Ее предоставляют на региональном уровне. Помощь положена тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.
«Например, если пенсионер пострадал от кражи в квартире или от мошенничества, в результате чего остался без средств к существованию, местные власти могут помочь предоставлением выплаты. Такая программа, к примеру, действует в столичном регионе. Но у нее есть определенные условия».
Как отметил Власов, для оформления льготы необходимо, чтобы пенсионер проживал один, нигде не работал или же в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Средний уровень дохода пожилого человека должен быть ниже полутора прожиточных минимумов на душу населения. Льготу можно оформить через соцзащиту, сообщает primpress.ru.
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Напомним, что на такую льготу могут рассчитывать, к примеру, те жители Санкт-Петербурга, у кого доход менее 21 тысячи 714 рублей. В других регионах на получение льготы смогут рассчитывать те, у кого небольшие пенсии.