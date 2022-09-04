Пенсионеров, пользующихся банковскими картами, предупредили об опасности

У российских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, могут возникнуть новые проблемы. В стране активизировались мошенники с новой схемой. Плачевная ситуация уже случилась с 72-летним мужчиной в Ярославской области.

«Местному пенсионеру позвонил неизвестный и заявил, что он является сотрудником полиции. Пожилому мужчине сказали, что с его банковской карты пытаются снять деньги, а потому необходимо предпринять определенные действия.

После этого 72-летнему пенсионеру поступил еще один звонок. На этот раз говорил якобы сотрудник службы безопасности банка, который убедил мужчину перевести все деньги на безопасный счет», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева PRIMPRESS.