Пенсионеров, пользующихся банковскими картами, предупредили об опасности

У российских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, могут возникнуть новые проблемы. В стране активизировались мошенники с новой схемой. Плачевная ситуация уже случилась с 72-летним мужчиной в Ярославской области.
«Местному пенсионеру позвонил неизвестный и заявил, что он является сотрудником полиции. Пожилому мужчине сказали, что с его банковской карты пытаются снять деньги, а потому необходимо предпринять определенные действия.
После этого 72-летнему пенсионеру поступил еще один звонок. На этот раз говорил якобы сотрудник службы безопасности банка, который убедил мужчину перевести все деньги на безопасный счет», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева PRIMPRESS.
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Таким образом пенсионер потерял более миллиона рублей. Ввиду этого эксперты предупреждают всех пожилых, что в случае поступления таких звонков необходимо сразу класть трубку.