Пенсионеров освободят от оплаты услуг ЖКХ – условия

Пенсионерам рассказали о новом изменении. Теперь некоторые категории россиян могут не платить за услуги ЖКХ. Такие решения принимают на уровне регионов.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, льготы распространятся на тех пожилых граждан, кто имеют отношение к историческим событиям середины прошлого века.
«Полностью освобождаются от необходимости оплаты услуг ЖКХ ветераны и все пожилые граждане, которые к ним приравнены. Это те люди, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне. Например, такая льгота недавно заработала в Мурманской области», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Решение распространяется в том числе и на тружеников тыла, бывших узников концентрационных лагерей, а также жителей блокадного Ленинграда.