Пенсионеров освободят от оплаты услуг ЖКХ – условия

Пенсионерам рассказали о новом изменении. Теперь некоторые категории россиян могут не платить за услуги ЖКХ. Такие решения принимают на уровне регионов.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, льготы распространятся на тех пожилых граждан, кто имеют отношение к историческим событиям середины прошлого века.