Пенсионерам со стажем 15 и более лет предоставят новую льготу - Мишустин

Глава правительства Михаил Мишустин подписал новое постановление, которое облегчит жизнь пенсионерам. Речь идет о тех пожилых людях, кто имеет стаж более 15 лет работы в северных регионах страны.

Для получения новой льготы необходимо иметь стаж в 15 лет работы на Крайнем Севере или же 20 лет на территориях, которые к нему приравнены, пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов.