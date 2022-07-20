Пенсионерам подготовили новую выплату в пять с небольшим тысяч рублей

ПФР подготовил для российских пенсионеров новую денежную выплату. В каждом регионе она будет разная. Общая сумма каждому пенсионеру превысит пять тысяч рублей.

Это будет доплата, которую ведомство решило сделать людям, ранее уже получившим единовременные выплаты от ПФР. Речь идет о женщинах от 55 лет и мужчинах от шестидесяти лет.

Как рассказали специалисты фонда, рассчитывать на получение дополнительных денег смогут граждане, которым ранее назначили разовые выплаты из средств пенсионных накоплений. С 1 июля ПФР пересчитал средства таких накоплений, которые поступили в фонд позже и, соответственно, не были учтены при первом назначении. Известно, что деньги придут до конца июля, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что все деньги сразу выдают только в том случае, если накопительная пенсия составит пять и менее процентов от суммы страховой пенсии по старости.