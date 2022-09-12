Пенсионерам дали совет, что никогда нельзя делать при увольнении

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что пенсионерам при увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор.

Пенсионер может не дорабатывать обязательные дни. Работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. Если на предприятии происходит сокращение, то пенсионер должен получить выходное пособие.

Как заметила Сорокина, иногда пенсионеров просят заключить срочный трудовой договор. В дальнейшем его могут просто не продлить. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, сообщает «Прайм».

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Напомним, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон. Принуждать к этому пенсионера никто не вправе.