Пенсионерам дадут по 5 тысяч: стала известна точная дата

Новая денежная выплата поступит российским пенсионерам в ближайшее время. Деньги будут приходить уже с 12 августа.
Деньги получат те пенсионеры, которые жили какое-то время в блокадном Ленинграде. Размер прибавки зависит от группы инвалидности. Например, при первой группе выплата составляет 10 тысяч рублей. При второй группе - 7500 рублей, а при третьей - 5 тысяч рублей. Если же инвалидности у пенсионера нет, размер прибавки составит три тысячи рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии. Рассматривать его депутаты начнут уже осенью.